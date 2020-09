24-Jährige hat Auto gewonnen

Eine Shoppingnight in der Rieder Innenstadt und das fünfjährige Bestehen des Rieder Einkaufszentrums Weberzeile lockten am Wochenende viele Besucher – in der Weberzeile wurde unter anderem ein brandneuer Fiat 500 verlost. Glückliche Gewinnerin ist eine 24-jährige Diersbacherin, die jenen Schlüssel zog, mit dem sich das Auto öffnen lässt.

Zum Jubiläum wurden auch Schwanthaler-Einkaufsgutscheine, ein Mountainbike, ein Fernseher und ein Kaffee-Vollautomat verlost. Im Einkaufszentrum Weberzeile sind mehr als 50 Betriebe untergebracht.