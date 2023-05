239 Kilometer mit nassen Füßen: „Ich bin stolz, dass mein Körper das schafft“

Von Kopf bis Fuß durchnässt, mit neuen Laufschuhen bis zu den Wadeln im Dreck, kein Schlaf, mehr als 14.000 verbrauchte Kalorien und der Kampf gegen sich selbst. So hat Norbert Schiessl den Junut 2023 erlebt. Zum ersten Mal war der erfahrene Ultraläufer aus Geinberg in der Oberpfalz am Start. Eigentlich wollte er Landschaft und Trails genießen, doch dazu kam es nicht.