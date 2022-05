230.000 Euro für Schutzzentrum

Die Leistungen des Kinderschutzzentrums Innviertel mit seiner Zentrale in Braunau und seiner Außenstelle in Andorf, betrieben vom Verein Kinderschutzzentrum Innviertel, sind auf die Hilfestellung in Fällen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausgerichtet.

Gewalt reiche von der Vernachlässigung in ihren vielfältigen Ausformungen über körperliche und seelische Misshandlung, beobachtete Gewalt bis hin zum sexuellen Missbrauch. In diesem Zusammenhang bietet das Kinderschutzzentrum die Kernleistungen Beratung für die Betroffenen und ihr Familiensystem, Psychotherapie und Therapien für Kinder und Jugendliche sowie die Unterstützung des Helfersystems an.