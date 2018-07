23 neue Werkmeister

BRAUNAU. Zwei Jahre berufsbegleitende Zusatzausbildung.

Nach zweijähriger Ausbildung haben am BFI Braunau 23 Männer und eine Frau die Abschlussprüfung zum Werkmeister erfolgreich absolviert. "Neben ihrem Beruf drückten sie jeweils an drei Abenden pro Woche die Schulbank", so BFI-Regionalleiterin Sabine Steffan. Die Absolventen sind unter anderem berechtigt, Lehrlinge auszubilden, eine berufspädagogische Akademie zu besuchen und die Berufsreifeprüfung in nur drei (statt vier) Fächern abzulegen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema