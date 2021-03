23 Fußballfans vor OÖ-Derby bei Trainingsspiel in Ried angezeigt

Die Rieder Polizei war am Samstag gegen zehn Uhr informiert worden, dass eine größere Zahl an Fußballfans vor dem Trainingsgelände in Ried stünden, um das Training der SV Ried zu verfolgen. Dabei würden die Corona-Bestimmungen nicht eingehalten, hieß es. Daraufhin rückte die Polizei mit mehreren Streifenwägen aus, um die Lage zu kontrollieren.

Nach Angaben der Rieder Polizei waren rund 60 Fans unerlaubterweise im alten Stadion. Als die Beamten eintrafen und begannen, die Personen zu kontrollieren, flüchtete ein Teil der Fans und kletterte über die Absperrungen. 23 Personen wurden von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Videoaufnahmen der Aktion machen aktuell in den sozialen Medien die Runde:

Wie es im Polizeibericht heißt, hätten sie ihre Mannschaft für das Oberösterreich-Derby gegen den LASK am Sonntag moralisch unterstützen wollen. Nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde werden die Fans wegen unerlaubten Betretens einer Sportstätte angezeigt.

