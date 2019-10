22 Musikkapellen bei Herbstbläsertag

Die diesjährigen Herbstbläsertage mit Konzertwertungsspiel wurden erstmals im neuen Stadtsaal in Mattighofen ausgetragen.

22 Musikkapellen stellten an zwei Tagen in verschiedenen Leistungsstufen ihr musikalisches Können unter Beweis. Jede Kapelle präsentierte drei Werke, wobei als drittes Stück in den Stufen A und B ein Marsch, sowie in der Stufe C und D ein Werk aus der Liste "Wiener Musik der Strauss-Dynastie" zu wählen war. Die Ergebnisse zeigen ein hohes musikalisches Niveau der Musikkapellen im Bezirk: Genau die Hälfte der Kapellen erspielte eine Goldmedaille mit mehr als 90 Punkten. Alle Ergebnisse gibt es in der Tabelle rechts zum Nachlesen.

Ergebnisse des Herbst-Bläsertages in Mattighofen

Musikverein St. Johann a. Walde, Christian Sperl (B), 89,2, Silber

Blasmusikkapelle Hochburg-Ach, Christian Geisberger (B), 88,4, Silber

Trachtenmusikkapelle Perwang am Grabensee, Herbert Reindl (B), 84,2, Silber

Ortsmusikkapelle Maria Schmolln, Johannes Bauchinger (B), 90,4, Gold

Musikkapelle Eggelsberg, Reinhard Windsberger(B),92,4, Gold

Musikverein Polling im Innkreis, Johann Gaisbauer(B),95,4, Gold

Musikkapelle Feldkirchen bei Mattighofen, Christian Lechner(B), 90,4, Gold

Musikkapelle Franking, Johann Renzl (B), 87,5, Silber

Trachtenmusikkapelle Weng, Hannes Raschhofer(C), 93,4, Gold

Trachtenmusikkapelle Lochen, Adolf Schober(C), 90,9, Gold

Marktmusik Mauerkirchen, Michael Kollnig (B), 85,4, Silber

Musikverein Schalchen, Martin Daxecker (B), 88,2, Silber

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger, Andreas Glechner (C), 86,4, Silber

Musikverein Handenberg, Eva Neumayr (B), 88,4, Silber

Musikverein Wernstein am Inn, Nora Karl (C), 96,2, Gold

Marktmusik Frankenmarkt, Manuel Kofler (B), 91,7, Gold

Musikkapelle Geisberger Gilgenberg - Schwand, Markus Gaisberger (B), 89, Silber

Trachtenmusikkapelle Geretsberg, Christoph Netzthaler (B), 88,2, Silber

Trachtenmusikkapelle Tarsdorf, Josef Esterbauer (D)90,4, Gold

Musikverein Burgkirchen Christian Eslbauer, (C), 88,5, Silber

Ortsmusikkapelle Neukirchen an der Enknach, Roland Schwaninger (C), 91,2, Gold

Trachtenkapelle Kirchheim im Innkreis, Helmut Gruber(D), 95, Gold