21-jähriger Schärdinger als Skilegende im TV zu sehen

Als talentierter Nachwuchsskirennläufer hat sich Moritz Brandt bereits in jungen Jahren einen Namen gemacht. Verletzungsbedingt musste er seine Karriere bereits beenden. Nun ist der 21-jährige Schärdinger im Fernsehen zu sehen und zwar als niemand Geringeres als Skilegende Toni Sailer. Wie es dazu kam und was ihn am Skifahren fasziniert, erklärt der JUS-Student im Interview.