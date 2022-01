21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Braunauer Polizei führte am Donnerstag routinemäßige Verkehrs- bzw. Coronakontrollen in Mattighofen durch. Als die Beamten einen Pkw anhalten wollten, ignorierte dieser die Anhaltezeichen. Der 21-jährige Lenker fuhr in einer 70km/h Beschränkung mit über 130km/h und überholte äußerst gefährlich. Anschließend versuchte er die Polizisten über Feldwege abzuhängen, wobei er eine Polizeisperre über ein angrenzendes Feld durchbrach. Bei seiner Flucht setzte er immer wieder äußerst gefährliche Fahrmanöver. Eine der mittlerweile drei Streifen konnte sich dann vor den Raser setzen und ihn nach einer ca. 15 Kilometer Nachfahrt zum Anhalten bringen. Der Raser versuchte erneut zu flüchten, ihm wurde jedoch der Weg versperrt. Alle drei Insassen, der 21-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Land, ein 17-jähriger Salzburger und eine 16-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Land, wurden festgenommen. Aufgrund einer freiwilligen Durchsicht des Mobiltelefons konnten weitere, vom 21-Jährigen selbst gefilmte Übertretungen festgestellt werden. Er wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt. Zusätzlich wird er wegen vielfacher Übertretungen im Hinblick auf die Verkehrssicherheit sowie das Corona-Maßnamengesetz angezeigt. Die Festnahme der beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden nach Klärung des Sachverhaltes umgehend aufgehoben.