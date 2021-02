21-jährige Ladendiebin auf frischer Tat ertappt - Anzeige

Als Beschuldigte konnten die Beamten eine 21-jährige Rumänin ausforschen. Sie hatte zuvor in zwei unterschiedlichen Drogeriegeschäften in den Bezirken Braunau und Ried Parfümflaschen gestohlen. Am Donnerstag wurde sie bei einem weiteren Diebstahlsversuch in einer Filiale im Bezirk Ried auf frischer Tat ertappt.

Die 21-Jährige nahm bei ihren Taten hochpreisige Parfümflaschen aus den Verpackungen, gab die Flaschen in ihre Handtasche und versteckte das Verpackungsmaterial in den Verkaufsregalen. Bei ihrer Einvernahme gab sie an, das Diebesgut in ihrem Wohnort im Bezirk Braunau auf der Straße verkauft zu haben. Sie wird angezeigt.

