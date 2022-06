"20gerhaus" feiert die ersten 15 Jahre

Zu sehen ist die laufende Ausstellung "real-irreal", zur Feier gibt es eine Tombola mit besonderen Stücken. Musik steuert die Badrock Blues Band bei. Das Buffet und die Getränke sind regional und vorrangig biologisch. Der Eintritt ist frei.

Der Verein "atelier20gerhaus" hat sich in ehrenamtlicher Tätigkeit als "kultureller Nahversorger" in Ried etabliert. In monatlich wechselnden Ausstellungen wird zeitgenössische Kunst gezeigt, es stehen auch Literatur- und Kleinkunstveranstaltungen am Programm.