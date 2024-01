2023 kamen im Spital Schärding 389 Babys zur Welt

Die meisten Kinder wurden im Juni geboren – gleich 40 Babys erblickten in diesem Monat in Schärding das Licht der Welt. Alle Hände voll zu tun hatte das Team am 13. Jänner 2023: Fünf Babys wurden geboren.

Und wie heißen die Kleinen? Anna führe die Hitliste der Mädchen ganz klar an, heißt es in einer Presseaussendung des Klinikums. Zehn Mal wurde dieser Name vergeben. Sieben Hanna(h)s sowie jeweils sechs Emilias, Johannas und Leas wurden geboren. Bei den Buben waren Felix und Jakob (jeweils sieben) die beliebtesten Namen, gefolgt von Liam, Maximilian und Valentin (jeweils fünf).

Auch das Innviertler Neujahrsbaby kam in Schärding zur Welt: Julius Fritz Meinert aus Beutelsbach in Bayern wurde am Neujahrstag um 2.39 Uhr geboren.

49 Kinder aus Bayern

Apropos: Julius Fritz ist nicht der einzige Bayer, der in Schärding das Licht der Welt erblickte. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 49 Kinder aus Bayern. Doch die meisten Mütter stammen nach wie vor aus dem Bezirk Schärding und den angrenzenden Bezirken.

"Wir legen großen Wert auf die individuelle und persönliche Betreuung unserer Patientinnen. Sich gut aufgehoben zu wissen und die Regionalität zum Wohnort – das sind für viele Mütter entscheidende Faktoren bei der Wahl des Spitals", sagt Pflegefachkraft Marieluise Kindermann, Stationsleiterin der Gynäkologie und Geburtshilfe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.