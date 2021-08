Die Unwetterserie reißt nicht ab. Erneut zog am Samstagabend eine heftige Gewitterfront über das Innviertel und wütete besonders in Braunau, Ranshofen und St. Peter, sagt der Braunauer Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser. Entwurzelte Bäume, gesperrte Straßen, abgedeckte Häuser: 40 Feuerwehren waren am Samstag im ganzen Bezirk im Einsatz. Und die Aufräumarbeiten dauern noch an.