20 taffe Fußball-Mädchen gehen in die Offensive

An die 2200 Mädchen und Frauen sind bei oberösterreichischen Fußballvereinen derzeit gemeldet. Eine Zahl, die auf den ersten Blick gar nicht so gering scheint – und doch sind es in Summe nur sechs Prozent. Diese geringe "Dichte" ist der Grund, warum fußballbegeisterte Mädchen oft in Burschenteams mitspielen. Nicht so in Neuhofen und bei Pattigham/Pramet.