20 Jahre SGS: Dieses Jubiläum wurde in Dorf groß gefeiert

20 Jahre SGS Industrial Services – dieses Jubiläum des Innviertler Industriemontageunternehmens wurde am vergangenen Wochenende mit rund 300 Gästen in Dorf an der Pram gefeiert. Dazu gab es einen weiteren Grund zum Feiern: Firmengründer Werner Griesmaier wurde 60 Jahre alt.

Die SGS Industrial Services GmbH ist eines der führenden Industriemontageunternehmen in Europa und in den USA und kann sich aktuell über den höchsten Auftragsstand seit der Gründung des Unternehmens freuen. "Wir sind seit 20 Jahren ein stabiler Partner für europäische und internationale Marktführer im Industrieanlagenbau sowie Anlagenbetreiber", sagt Werner Griesmaier.

Rund 300 Gäste feierten beim SGS-Firmenjubiläum in Dorf an der Pram. Bild: SGS

Rekordauftragsstand

Eine Reihe von Großaufträgen in Europa beschert der SGS trotz der allgemein schwierigen Wirtschaftslage der Branche einen Rekordauftragsstand. Aktuell werden mehrere große Kraftwerksprojekte in Polen, Belgien und Großbritannien realisiert. Ein weiteres Projekt wird für einen Stammkunden in Südafrika verwirklicht, dazu kommen zwei große Flughafenprojekte in Texas/USA. Besonders wichtig ist dem Unternehmen die Realisierung klimafreundlicher Projekte: So werden aktuell mehrere Green-Deal-Bauvorhaben umgesetzt, die auf eine Dekarbonisierung der Industrie abzielen und die Erzeugung von klimaneutralen Produkten ermöglichen.

Heuer wird die SGS einen Gesamtumsatz von 135 Millionen Euro erzielen, insgesamt sind bereits 800 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. In der Firmenzentrale in Dorf an der Pram sind 120 Mitarbeiter aktiv. Der Ausbau des modernen Firmensitzes ist abgeschlossen, rund 3,5 Millionen Euro wurden investiert.

Beim Firmenfest erhielt Werner Griesmaier von Landeshauptmann Thomas Stelzer das Goldene Verdienstzeichen des Landes überreicht, Bürgermeister Thomas Ahörndl überreichte die Auszeichnung zum Ehrenbürger der Gemeinde.

