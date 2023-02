20-jähriges Talent stellt Werke in Gstaig aus

Bilder der erst 20-jährigen Künstlerin Lorena Eisenmann-Strobl sind im Rahmen einer Ausstellung des Kulturvereins "Kultur in Gstaig" im Gasthaus Maria vom Guten Rat in Feldkirchen bei Mattighofen zu sehen. Eröffnet wird am morgigen 16. Februar um 19 Uhr, Lorena Eisenmann-Strobl wird durch ihre Schwester Adelheid am E-Piano musikalisch begleitet.

Lorenas Bilder spiegeln Augenblicke ihres Lebens und ihrer Gefühle wider, die sie mit Farb- oder Bleistiften ebenso festhält wie mit Acryl- und Aquarellfarben. Ganz andere Symbolik weisen jene Bilder auf, die in der ersten Phase des Corona-Lockdowns entstanden sind. Für Lorena sei dies eine schwierige Zeit gewesen. "Ich fühlte mich eingesperrt, durfte nicht in die Schule, konnte kein Praktikum machen. Zum Glück hatte ich meine Stifte und Farben, damit habe ich Beruhigung in der Malerei gefunden."

Die Inspiration zum Malen verdankt Lorena Eisenmann-Strobl ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Großvater Josef Zeis, der sie schon als Kind fürs Zeichnen begeistert hat und der nach wie vor ihr Vorbild ist: "Mein Opa hatte ein Tagebuch, in dem ich viele großartige Zeichnungen entdeckte. In die Öffentlichkeit ging er damit allerdings nie, sein Talent war ein Familiengeheimnis", so Lorena.

Ihre Kreativität lebt sie nicht nur beim Malen aus, sondern auch im Beruf. Als Floristin habe sie mittlerweile ihren Traumberuf gefunden. Mit der Bilderausstellung von Lorena Eisenmann-Strobl und der begleitenden musikalischen Darbietung von Adelheid Eisenmann-Strobl holt der Verein "Kultur in Gstaig" ganz bewusst junge, unbekannte Künstler aus der Region vor den Vorhang.

"Wir wollen damit aufzeigen, dass es überall Talente gibt, die eine Chance verdienen, und damit jeden ermutigen, selbst künstlerisch tätig zu werden," sagt Obmann Wolfgang Reindl. "In diesem Fall sind die jungen Talente direkte Nachbarn von Maria vom Guten Rat – und daher freuen wir uns schon jetzt auf viele interessierte Gäste bei dieser außergewöhnlichen Vernissage." Die Bilder von Lorena Eisenmann-Strobl sind bis Mitte April in den Gasträumen von Maria vom Guten Rat zu sehen – und zu erwerben. Pro verkauftem Werk spendet die Künstlerin fünf Euro an die Feuerwehr Feldkirchen.

Die junge Künstlerin

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Feldkirchen bei Mattighofen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.