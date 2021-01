20-Jähriger schlug Pensionist zusammen - Festnahme

Es handelt sich um einen 20-jährigen Bosnier, der den Mann wegen einer verbalen Auseinandersetzung zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten haben soll. Zwei mediale Zeugenaufrufe führten bis dato nicht zum unbekannten männlichen Täter. Wir haben berichtet.

Nach zwei erfolglosen Aufrufen kam die Polizei Eberschwang kurz vor Jahreswechsel dank einer Zeugenaussage auf die Spur des 20-jährigen Tatverdächtigen. In diesem Zug konnten außerdem weitere Straftaten aufgedeckt werden.

Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete daher eine Festnahmeanordnung gegen den Bosnier an. Die Polizei Wels nahm den Tatverdächtigen daraufhin in Wels in der Wohnung seiner Eltern fest. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert – er befindet sich in Untersuchungshaft.

