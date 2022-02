20-jähriger Alkolenker in Pattigham verunglückt

Der junge Innviertler schilderte der Polizei, wie es zu dem Unfall gekommen sein soll: Bei der Fahrt auf der L509 Richtung Pramet sei ihm am Ortsende von Pattigham ein silberner Pkw - vermutlich Marke Ford - in der Fahrbahnmitte entgegengekommen. Er habe daher nach rechts ausweichen müssen. In weiterer Folge rammte der 20-Jährige mit seinem Wagen drei Leitpflöcke, zwei Schneestangen und die Leitschiene, ehe er gegen den Gartenzaun eines Einfamilienhauses prallte. Schließlich fuhr er auf eine Böschung, wodurch der Pkw seitlich umstürzte und auf der Straße liegen blieb.

Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er mit leichten Verletzungen ins Spital nach Ried gebracht.

Die Feuerwehren Pattigham, Pramet und Neuhofen standen mit 30 Mann im Einsatz. Dem 20-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er hatte laut Alkotest 1,32 Promille im Blut.