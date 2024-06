2 Verletzte nach Frontalkollision im Bezirk Schärding

Auf der Brünninger Landesstraße kam es gegen 17.25 Uhr zwischen Andorf und Raab im Ortschaftsbereich von Niederleiten zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 59-Jähriger war mit seinem Pkw aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem Pkw einer 37-Jährigen kollidiert.

Beide Pkw-Lenker wurden verletzt. Die 37-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Ried gebracht, der 59-Jährige per Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen. Die L1129 war etwa zwei Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt.

