Zwei Musiker, 100 Dienstjahre

Seit September 1969 musizieren Karl Rauscher und Hannes Feichtinger beim Musikverein Wippenham. Gemeinsam sind das 100 Jahre, sie sind damit die an Jahren und Dienstjahren ältesten Musiker.

Ihren ersten Auftritt an den sie sich noch erinnern so als wäre es erst gestern gewesen, war am Allerheiligentag 1969. Seither haben sie alle Höhen und Tiefen eines Musikerlebens erlebt, wobei die Höhen und Erfolge überwiegen.

Bereits im Jahr 1967 haben sie beim damaligen Kapellmeister Walter Jungmayr mit dem Erlernen eines Instrumentes begonnen, dann haben sie allerdings kurzzeitig "aufgegeben". Nach mehr als einem Jahr hat sie die Sehnsucht nach der Blasmusik wieder zu ihrem Lehrer Walter Jungmayr und auf den richtigen "Blasmusikweg" geführt, der nun schon 50 Jahre andauert.

Karl Rauscher begann Mitte der 70er-Jahre mit dem Kapellmeisterkurs beim damaligen Landeskapellmeister Rudolf Zemann und übernahm 1979 den Taktstock von seinem Lehrer. Bis 2014 trug er die musikalische Verantwortung beim Musikverein Wippenham. In diesen Jahren hat sich viel geändert. Im Herbst 1979 wurde das neue Probeheim in der umgebauten Pausenhalle der Volksschule bezogen. Bis dahin fanden die Proben im Gasthaus Kreuzhuber bei Bier und Rauch statt. 1981 kam mit Saxophonistin Gerlinde Weinberger das erste Mädchen zur Musikkapelle Wippenham. Heute sitzen 14 Frauen im Orchester. 1982 wurde mit Kurkonzerten in Bad Füssing und Bad Griesbach begonnen. Ausgezeichnete Erfolge bei den Konzert- und Marschwertungen waren "fast" selbstverständlich und damit folgten auch Ehrungen durch den Blasmusikverband und das Land Oberösterreich.

25 Jahre in der Bezirksleitung

Früh erkannte Karl Rauscher die Wichtigkeit der Jugendarbeit und gab 1992 den Anstoß zur Gründung der "Muwips" (Musikwerkstätte Wippenham), die er Jahre lang leitete. Mehr als 25 Jahre arbeitete er auch in der Bezirksleitung Ried als Bezirkskapellmeister-Stellvertreter mit.

Hannes Feichtinger erlernte Klarinette und aus dem ursprünglich reinen Männerregister Klarinette wurde im Laufe der Jahre ein Frauenregister, wobei Hannes Feichtinger sich als letzter Mann gegen sieben Klarinettistinnen behauptet. Mehr als 20 Jahre lang trug er auch Verantwortung als Schriftführer und Kassier. Mit der Eheschließung übersiedelte er zwar nach Mehrnbach, musikalisch blieb er aber ein Wippenhamer. Dieses 50-jährige Musikerjubiläum war kürzlich Anlass für eine kleine Feier mit ihren Gattinnen und ihrem "Lehrer" und damaligem Kapellmeister Walter Jungmayr.