2,64 Promille: Betrunkener Radfahrer stürzte schwer

Um 12:55 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass es in Neukirchen an der Enknach in der Ortschaft Ritterberg einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gab. Die Streife "Mauerkirchen 1" fuhr zum Unfallort. Dort warteten bereits die Rettung und der Beteiligte, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Braunau.

Den Beamten wehte eine Alkoholfahne entgegen, außerdem lallte der 44-Jährige. Der Mann gab an, dass er mit seinem Fahrrad gestürzt und sich dabei verletzt habe. Daraufhin forderte ein Beamter den Mann zum Alkomattest auf. Der Test ergab einen Wert von 2,64 Promille.

Der verletzte 44-Jährige wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht.

