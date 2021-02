Vlado Cvjetkovic weiß, was Sache ist. Der 58-Jährige war in seiner ehemaligen Heimat Kroatien selbst Profi, stand für den SV Austria Tabak Linz und die SV Ried im Tor, trainierte anschließend 13 Jahre lang sämtliche Torleute der Wikinger (U15, U16, U18 Amateure sowie die Profis), hat die UEFA-A-Lizenz und arbeitet seit mittlerweile 20 Jahren für das LAZ (Landesverbandsausbildungszentrum) Ried. In all der Zeit ist er nie, nicht ein einziges Mal, zu spät zu einem Training gekommen.