Für die Gastronomie interessierte sich der 19-jährige Thomas Wieser aus Riedau schon, bevor er die HAK in Schärding besuchte. "Nach dem Abschluss an der Neuen Mittelschule in Riedau wollte ich aber zunächst weiter auf die Schule gehen", erzählt der Innviertler. Im zweiten Schuljahr fasste er dann endgültig den Entschluss, sofort ins Berufsleben zu starten.