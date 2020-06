19-Jähriger fiel während der Fahrt von Motorhaube - schwer verletzt

Die beiden hatten sich offenbar einen gefährlichen "Spaß" erlaubt. Auf einem in der Tuner-Szene gerne als Treffpunkt genutzten Parkplatz im Ortsgebiet von Braunau am Inn hatte die 20-Jährige den Wagen mit derart hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve gelenkt, dass der vorne mitfahrende Freund den Halt verlor und auf den Asphalt stürzte. Der junge Mann musste gegen 23:30 Uhr mit schweren Verletzungen ins Braunauer Krankenhaus eingeliefert werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.