180 Campusplätze für Ausbildung

180 Ausbildungsplätze für den Bereich Pflege und Gesundheitsberufe stehen zur Verfügung. "Damit die Menschen im Innviertel auch in Zukunft bestmöglich betreut und versorgt werden können, braucht es gute Pflegeausbildungen. Der Campus Ried schafft dafür beste Voraussetzungen", sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Johann Minihuber. Infos finden sich auf www.vinzentinum-ried.at

Auch das Krankenhaus Braunau präsentierte sich in Ried, unter anderem mit der neuen OTA-Ausbildung am TAU-Kolleg. Das Krankenhaus Braunau bietet am 27. Februar eine neuntägige "Refresher-Kompaktausbildung" für ehemalige Pflegekräfte. Dabei sei es völlig egal, wie lange man nicht mehr in der Pflege gearbeitet habe. Im Anschluss wird die Anstellung im Krankenhaus angeboten.

