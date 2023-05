18-Jähriger zählt zu den besten Koch-Lehrlingen

Bei den Junior Skills Austria 2023 traten die besten 27 Koch-Lehrlinge Österreichs, die sich im Vorjahr bei den Landesbewerben qualifiziert hatten, in Kärnten gegeneinander an. Unter den Teilnehmern befand sich auch Sebastian Wimmer aus St. Martin, der sich im dritten Lehrjahr im Restaurant "Lukas" in Schärding befindet. Der 18-Jährige musste am 19. April ein Vier-Gänge-Menü zubereiten, das von einer fachkundigen Jury bewertet wurde. "Schon allein die Tatsache, unter den 27 besten Köchen