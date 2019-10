18-Jähriger versteckte sich in Scheune und attackierte Polizeibeamte

Um etwa 9:40 entdeckte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Schärding einen unbekannten Mann vor seinem Wohnhaus, der diverse Gegenstände dort ablegte und dann mit einem Moped vor dem Haus umherfuhr. Anschließend ging der Mann, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, in Richtung der Scheune des 55-Jährigen. Dieser verständigte die Polizei. Die Beamten fanden den Jugendlichen schließlich in der Scheune auf. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand, forderte die Polizei ihn auf mit auf die Polizeiwache zu kommen. Der 18-Jährige reagierte darauf mit Tritten und Schlägen gegen die Beamten. Er wurde festgenommen und zur Untersuchung in das Krankenhaus Schärding gebracht. Er verweigerte jegliches Mitwirken an der Untersuchung. Schließlich wurde er von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und der Bezirkshauptmannschaft Schärding angezeigt.

