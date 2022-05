18-jähriger Radfahrer hatte 2,06 Promille

Ein 18-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Braunau am Inn kam am Donnerstag gegen 19:50 Uhr im Gemeindegebiet St. Peter am Hart zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen. Von einem zufällig vorbeikommenden Autofahrer wurde er aufgefunden. Mit dem Notarzt wurde der 18-Jährige ins Krankenhaus Braunau gebracht. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,06 Promille.