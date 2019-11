18-jährige Pkw-Lenkerin krachte in Polizeiauto in Zivil

Ein 52-jähriger Polizist war mit seinem Beifahrer in einem zivilen Streifenwagen unterwegs, als eine 18-Jährige mit ihrem Pkw in den Polizeiwagen krachte: Auf Höhe der Abzweigung zur Autobahnauffahrt A8 war der Polizist nach links in Richtung Innkreisautobahn abgebogen, bevor die beiden Autos rechtwinkelig kollidierten. Beide Fahrzeuglenker und der Beifahrer wurden verletzt ins Rieder Spital gebracht.

