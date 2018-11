18-jährige Pkw-Lenkerin übersah Kastenwagen: Unfall

ST. PETER AM HART. Mit einem Kastenwagen zusammengestoßen ist am Dienstagnachnittag in St. Peter am Hart eine 18-Jährige mit ihrem Pkw. Wie die Lenkerin angab, hat sie das Fahrzeug an einer Kreuzung übersehen. Sie wurde ins Spital gebracht.

Die Rettung brachte die Verletzte ins Landeskrankenhaus Steyr. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Unfall passierte gegen 17 Uhr, als ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn mit einem Kastenwagen auf der L 1055 Richtung Burgkirchen unterwegs war. Die 18-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Braunau am Inn übersah an der Kreuzung aus unbekannten Gründen den von links kommenden Kastenwagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

