18 Hundertstel fehlten auf die Bestzeit

INNVIERTEL. Fischer-Skicup: Haarscharf schrammte Christoph Zweimüller (SCU Hohenzell) beim Rennen in Filzmoos an der Tagesbestzeit vorbei – Er landete auf dem zweiten Platz

Nur 18 Hundertstel Sekunden fehlten Christoph Zweimüller (SCU Hohenzell) auf die Tagesbestzeit. Bild: Hatheuer

Nach der witterungsbedingten Verschiebung des ersten Laufes startete das LSVOÖ.-Gebiet Ried-Braunau nun mit dem zweiten Lauf in den 33. Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup. Dieser fand am Sonntag auf der FIS-Rennstrecke am "Roßbrand" in Filzmoos statt. 140 Läuferinnen und Läufer konnten nach den vielen Schneefällen endlich an einem teils sonnigen, teils wolkigen Wintertag rennmäßig ihre Schwünge in den Schnee schneiden. Allerdings ist so eine griffige, kompakte Naturschneepiste im Rennsport gar nicht so beliebt. Der Schnee ist "aggressiv", was zu mehr Rillen und Löchern führt. Eine eisige Kunstschneepiste ist dagegen resistenter.

Bei dem vom ehemaligen FIS-Rennläufer Andi Neuhauser fair ausgeflaggten Riesentorlauf legten sich die Rennläuerinnen und Rennläufer ordentlich ins Zeug. Mit zunehmender Renndauer machten die – trotz intensivem Rutschen – entstandenen Schläge und Furchen den Skisportlern mehr und mehr Probleme. Allerdings sind die zahlreichen Ausfälle nicht allein auf Pisten- oder Schneebeschaffenheit zurückzuführen. Vielfach waren Fahrfehler, technische oder Balanceprobleme die Ursache.

Die Tages- und die Klassensieger erledigten ihre Arbeit aber mit Bravour. Bei den Damen erzielte Sophie Maislinger (USC Lochen) die absolute Tagesbestzeit (insgesamt, also unter Einberechnung der Männer, fuhr sie die viertschnellste Tageszeit) vor ihrer Teamkollegin Tanja Schweighofer und Sabrina Kaiser (SCU Lohnsburg). Die schnellste Zeit bei den Herren knallte Michael Schweighofer (USC Lochen) mit nur 18 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Hohenzeller Christoph Zweimüller und Christian Veichtlbauer (SV St. Pantaleon) auf die Piste.

Mit sieben Klassensiegen lag der USC Lochen unangefochten an der Spitze der Erfolgsstatistik. Drei Siege fuhren die Läuferinnen und Läufer der WSG Hochburg/Ach nach Hause. Je zwei Sieger stellten der Veranstalter TSU Pischelsdorf, die Union Maria Schmolln und der SCU Lohnsburg. Über je einen Sieg freuten sich der SCU Hohenzell, der WSV Ranshofen und die SU St. Johann/W.

Ergebnisse Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup in Filzmoos

Kinder, Altersklasse U8, weiblich, kurzer Lauf: 1. Luisa Schiessendobler, USC Lochen (32,43 Sekunden);

Kinder U9+U10 weiblich: 1. Nora Protiwa, WSG Hochburg/Ach (28,52), 2. Bianca Werndl, TSU Pischelsdorf (29,31), 3. Annika Klocker, WSG Hochburg/Ach (30,55);

Kinder U11+U12, weiblich: 1. Hannah Rechberger, WSV Ranshofen (24,47), 2. Luisa Klocker, WSG Hochburg/Ach (29,35), 3. Emmafee Rutrecht, WSV Ranshofen (29,46);

Kinder U8, männlich: 1. Markus Hausstätter, USC Lochen (31,48), 2. David Nussbaumer, Union St. Radegund (40,05);

Kinder U9+U10, männlich: 1. Leopold Baischer, TSU Pischelsdorf (26,84), 2. Jonas Schiessendobler, USC Lochen (27,93), 3. Florian Pichler, WSG Hochburg/Ach (28,78);

Kinder U11+U12, männlich: 1. Valentin Hofer, Union Maria Schmolln (23,23), 2. Maximilian Priller, WSG Hochburg/Ach (25,75), 3. Fabian Stein, SCU Hohenzell (25,87);

Schüler U13+U14, weiblich, langer Lauf: 1. Andrea Offenhuber, SCU Lohnsburg (1:04,73 Minuten), 2. Romana Offenhuber, SCU Lohnsburg (1:07,93), 3. Lena Kimberger, SCU Hohenzell (1:10,13);

Schüler U15+U16 weiblich: 1. Sophie Maislinger, USC Lochen (54,34 – Tagesbestzeit bei den Damen), 2. Sina Hatheuer, WSV Ranshofen (59,42), 3. Michaela Zöhrer, TSU Handenberg (1:02,57);

Schüler U13+U14, männlich: 1. Jonas Gerner, SU St. Johann/W. (54,63), 2. Niklas Sickinger, SCU Hohenzell (1:00,34), 3. Tobias Tiefenthaler, WSG Hochburg/Ach (1:03,55);

Schüler U15+U16, männlich: 1. Jan Jetzinger, SCU Hohenzell (56,45), 2. Tobias Schober, USC Lochen (59,03), 3. Felix Aichinger, SCU Hohenzell (59,08);

Jugend U18, weiblich: 1. Sabrina Kaiser, SCU Lohnsburg (59,29), 2. Selina Schimmerl, USC Lochen (1:02,21), 3. Annika Pieringer, TSU Pischelsdorf (1:03,22);

Jugend U21, weiblich: 1. Viktoria Patzak, WSG Hochburg/Ach (59,87);

AK Damen: 1. Tanja Schweighofer, USC Lochen (57,12), 2. Katharina Hofmann, WSG Hochburg/Ach (1:02,13), 3. Barbara Ehrnleitner, SCU Hohenzell (1:03,33);

Jugend U18, männlich: 1. Fabian Hofer, Union Maria Schmolln (57,05), 2. Tobias Weyand, WSG Hochburg/Ach (58,58), 3. Philipp Stockinger, SCU Lohnsburg (1:01,48);

Jugend U21, männlich: 1. Lukas Mann, TSU Pischelsdorf (55,97), 2. Tobias Hitzginger, TSU Handenberg (1:02,96);

AK Herren: 1. Michael Schweighofer, USC Lochen (53,10 – Tagesbestzeit bei den Herren), 2. Christoph Zweimüller, SCU Hohenzell (53,28), 3. Christian Veichtlbauer, SV St. Pantaleon (54,31);

AK I, Herren: 1. Bernd Klocker, WSG Hochburg/Ach (55,88), 2. Christian Reschenhofer, ASKÖ Neukirchen/E. (1:04,12);

AK II, Herren: 1. Simbert Feneberg, USC Lochen (58,92), 2. Ferdinand Schimmerl, USC Lochen (59,91), 3. Thomas Kasinger, TSU Pischelsdorf (1:00,18);

AK III, Herren: 1. Franz Schickbauer, USC Lochen (57,90), 2. Christian Teschl, SCU Hohenzell (59,01), 3. Bernhard Zweimüller, SCU Hohenzell (59,34).

