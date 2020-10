1,76 Promille: Alkolenker flüchtete nach Unfall

Der junge Mann hatte sich am Dienstagabend mit 1,76 Promille Alkohol im Blut hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Auf der Höhe der Ortschaft Eggersham verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der L1148 ab. Er schlitterte über die Fahrbahnböschung und über einen Bach in eine Wiese, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Von dort flüchtete er zu Fuß in vorerst unbekannte Richtung. Polizisten gelang es, den Mann auszuforschen. Der Alkotest ergab 1,76 Promille, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde. Der 24-Jährige wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Passau gebracht.

