17-Jähriger will Schärding "cooler" machen und Jugendparlament initiieren

"Historisch jung" lautet das Motto seit dem Vorjahr in der Barockstadt. Für die jungen Schärdinger will der 17-jährige Noah Reidinger als neuer Jugendbeauftragter so einiges bewegen. Auf seiner "To-do-Liste" ganz oben steht die Einführung eines Jugendparlamentes und die Schaffung neuer Freiräume in Schärding.

Jung sein bedeutet laut dem römischen Kaiser Marc Aurel den Sieg des Mutes über die Mutlosigkeit sowie der Abenteuerlust über den Hang zur Bequemlichkeit. Nicht gerade einfach in Zeiten einer Pandemie. "Stimmt, aktuell ist man, aufgrund der Pandemie, sehr eingeschränkt. Viel geht nicht mehr spontan, da man sich immer auf alles Mögliche vorbereiten muss. Das ist natürlich schade, da ja die schönsten Erlebnisse immer durch spontane Entscheidungen entstehen", so Reidinger. Abenteuerlust spiele eine wesentliche Rolle im Leben eines Jugendlichen. "Denn jeder will etwas erleben und das ist gerade leider nicht hundertprozentig möglich. Aber trotz Lockdowns und Einschränkungen hat es für mich auch die vergangenen zwei Jahre Abenteuer gegeben, ich habe neue Freunde kennengelernt und konnte tolle Erfahrungen sammeln", so der 17-Jährige.

Jugend soll mitreden können

Ins Jahr 2022 gestartet ist der zielstrebige Schulsprecher des Schärdinger Gymnasiums optimistisch. "Ich will heuer viel erreichen und habe mehrere Projekte geplant und Ideen gesammelt, um Schärding für Jugendliche attraktiver zu gestalten", so Reidinger. Für ihn persönlich sei Schärding eine super Stadt, "da es perfekte Zukunftsaussichten für junge Menschen hier gibt." Konkret macht sich der 17-Jährige für ein Parlament für Jugendliche stark, in welchem zukünftig regelmäßig getagt und über wichtige Anliegen der Schärdinger Jugendlichen debattiert werden soll. "Weiters ist es für mich wichtig, dass mehrere Attraktionen für Jugendliche verwirklicht werden, um Schärding für meine Altersgruppe lebenswerter und ‘cooler’ zu gestalten", so der Gymnasiast.

Zukunftsvisionen und -sorgen

In die Zukunft blickt der 17-Jährige – trotz der pandemiebedingten Herausforderungen – durchwegs optimistisch. "Meine Generation ist sehr gut untereinander vernetzt. Aus diesem Grund können wir auch Probleme leichter bewältigen. Das ist sehr wichtig für die nahe Zukunft, denn wir werden leider mit Sicherheit so manche Krise, wie etwa die Klimakrise, meistern müssen", so Reidinger.

Große Sorge bereitet ihm hingegen, "dass auf uns Jugendliche politisch auf Bundes- und Landesebene nicht genug Rücksicht genommen wird. Es wird leider immer deutlicher, wie wenig die Stimmen der jungen Menschen beachtet werden und wie wenig wir leider von Politikern in hohen Ämtern gehört und respektiert werden." Auf die Frage, was er machen würde, wenn er Bundeskanzler von Österreich wäre, antwortet Reidinger: "Dann würde ich mich ganz klar auf die Jugendarbeit konzentrieren. Mein wichtigstes Anliegen ist es, die Jugendlichen von ihren Handys und generell elektronischen Geräten wegzuholen und ihnen Aktionen zu bieten, um sich selbst zukunftsorientiert fortbilden zu können."

Dass das Leben am Land auch für junge Frauen und Männer durch die Pandemie wieder attraktiver geworden ist, kann der Innviertler gut nachvollziehen. "Ich will natürlich auch einmal in einer größeren Stadt leben, da man dort mit Sicherheit mehr Möglichkeiten hat. Jedoch werde ich nicht mein ganzes Leben lang in einer Großstadt leben können, denn ich werde trotzdem immer das ruhige Schärding mit seiner entspannenden Atmosphäre vermissen."

Wordrap