17-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Die Jugendliche war am Freitagvormittag mit ihrem Moped Richtung Raindling unterwegs. Gegen 10.10 Uhr kam es in der Ortschaft Haid zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Die Unfallstelle liegt an einer schwer einsehbaren Kurve, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die 17-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Schärding gebracht. Sie und der 29-jährige Autofahrer kommen beide aus dem Bezirk Schärding.