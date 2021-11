17-jährige Innviertlerin ist auf dem besten Weg zur EM

Isabell Schneiderbauer ist zweifellos eines der größten Talente im Oberösterreichischen Frauenfußball. Erst kürzlich schaffte sie mit der U19-Auswahl in Harkema (Provinz Nordfriesland) den Aufstieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation. Die LASK-Verteidigerin spielte beim sensationellen 1:0-Sieg gegen die favorisierten Gastgeberinnen aus den Niederlanden in der Innenverteidigung durch und wurde beim abschließenden 1:0 gegen die Ukraine in der 58. Minute eingewechselt.