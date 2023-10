17 E-Autos für die FACC-Mitarbeiter

Mitarbeiter erhalten für Fahrten von und zum Arbeitsplatz Elektroautos. 17 neue VW ID.4 wurden dieser Tage an die ersten 70 FACC-Mitarbeiter übergeben. Die Beschäftigten müssen dazu Fahrgemeinschaften ab vier Personen bilden und erhalten dazu ein E-Auto, das im Unternehmen kostenlos mit Solarstrom geladen wird. Die Autos können auch in der Freizeit am Wochenende genutzt werden. Pro Tag zahlen die Mitarbeiter einen Beitrag von einem Euro. Das Interesse an der Aktion ist groß: Innerhalb kurzer Zeit haben sich bereits mehr als 30 Fahrgemeinschaften gebildet. Die ersten 17 Fahrzeuge sollen nicht die letzten sein – in den kommenden Monaten werden weitere E-Autos übergeben. "Wir entlasten auch nachhaltig den Verkehr in der Region. Dadurch sind rund 50 Autos weniger pro Tag auf der Straße unterwegs", sagt CEO Robert Machtlinger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper