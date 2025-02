1,68 Promille: Alkolenkerin kollabierte nach Unfall in Diersbach

Bei der Fahrt auf der Etzelbacher Landesstraße hat eine 35-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen gegen 11:45 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Auf Höhe der Ortschaft Oberedt kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, bevor ihr Pkw in einem Waldstück mit einem Baum kollidierte und die Frau das Bewusstsein verlor.

Führerschein wurde abgenommen

Einem nachkommenden Autofahrer gelang es, die Lenkerin wieder aufzuwecken. Sie konnte zwar vorerst aus ihrem beschädigten Wagen aussteigen, brach dann aber zusammen. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, war die 35-Jährige wieder ansprechbar. Sie wurde per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Dort ergab ein Alkotest 1,68 Promille. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es im Gemeindegebiet von Diersbach

