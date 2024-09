165.940 Innviertler sind am 29.   September zur Wahl aufgerufen

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase: Am Sonntag, 29. September, sind die Österreicher aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen. Sieben wahlwerbende Parteien in Oberösterreich buhlen mit Innviertlern auf ihren Wahlkreislisten um Stimmen, viele mit bekannten Gesichtern, einige mit neuen. Die Spitzenkandidaten kämpfen vor allem um den (Wieder)Einzug. Kandidaten können auf drei Ebenen antreten: auf der Bundes-, der Landes- und der Regionalwahlkreisebene.