160 Jahre alt ist die Pfarr- und Wallfahrtskirche in Maria Schmolln. Am Sonntag, 22. Oktober, wird ein Festgottesdienst gefeiert – und eine Ausstellung eröffnet.

Wer "ind Schmoin" geht, der hat entweder etwas, wofür er danken muss, oder er hat etwas, wofür er Hilfe braucht. So habe es ihm mal ein Rossbacher erklärt, sagt Pfarrer Alfred Gattringer. Dem sei wenig hinzuzufügen – und doch gibt es so viel über die Wallfahrt-Tradition in Maria Schmolln zu berichten.