16-Jähriger starb bei Mopedunfall im Innviertel

Der tragische Unfall hat sich gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung der Gemeindestraßen Valentinhaft und Baumgarten ereignet. Laut Polizei war der Mopedfahrer mit einem bevorrangten Auto zusammengestoßen. Trotz Reanimation durch Ersthelfer verstarb der 16-Jährige noch an der Unfallstelle. "Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen", teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

Der Pkw, gelenkt von einer 36-jährigen Frau, sei von Achenlohe Richtung Valentinhaft unterwegs gewesen, der 16-Jährige war auf dem Weg Richtung Munderfing und fuhr an der Kreuzung geradeaus. Die Folge war eine Kollision. Sowohl die Autofahrerin als auch der tödlich verunglückte Jugendliche kommen aus dem Bezirk Braunau.

Eine Stunde zuvor waren in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ein Moped und ein Auto frontal zusammengestoßen. Der 16-jährige Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber zum Krankenhaus geflogen. Mehr über den Unfallhergang: