16-Jähriger präsentierte Diebesgut im Internet

Bereits Ende Juli wurden in einem Einkaufszentrum im Bezirk Ried mehrere Diebstähle gemeldet. Nun hat sich der Täter selbst entlarvt. Es handelt sich laut Polizei um einen 16-jährigen Rumänen, der im Bezirk Ried lebt. Der Bursch dürfte so stolz auf seine Beute gewesen sein, dass er sie in sozialen Medien zur Schau stellte. Ein Großteil der gestohlenen Kleidungsstücke wurde in der Wohnung des 16-Jährigen sichergestellt. Außerdem konnten ihm die Ermittler bei den Einvernahmen regelmäßigen Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis nachweisen.