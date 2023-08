16-jähriger Innviertler stürzte betrunken mit Moped - verletzt

Der Jugendliche aus dem Bezirk Schärding lenkte sein Moped gegen 17 Uhr auf der Schärdinger Straße von Schardenberg kommend in Richtung Schärding. In Sachsenberg (Gemeinde Wernstein am Inn) kam der Bursch rechts von der Straße ab, touchierte mit dem Vorderrad einen Randstein und stürzte. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Schärding gebracht.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille, ihm wurde der Moped-Führerschein abgenommen.

