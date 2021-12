16 Fahrverbote für Temposünder

16 davon waren so schnell unterwegs, dass gegen sie ein Fahrverbot verhängt wurde. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 145 km/h anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs war. All jene Temposünder, die nicht in Deutschland wohnhaft waren, wurden angehalten und mussten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Insgesamt wurde innerhalb von vier Stunden das Tempo von mehr als 2000 Fahrzeugen gemessen: 50 Fahrer waren erheblich zu schnell und wurden angezeigt.