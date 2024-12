16. Auflage der Blutspendeaktion dreier starker Partner

"Die Innviertler sind sehr fleißige Blutspender, das spricht für unsere Region", sagt Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried. Zum mittlerweile 16. Mal schließen sich das Rote Kreuz, die SV Guntamatic Ried und die Oberösterreichischen Nachrichten am 28. und 29. Jänner zusammen, um eine der größten Blutspende-Aktionen in Oberösterreich auf die Beine zu stellen. Im VIP-Club der SV Ried kann an beiden Tagen von 14.30 bis 20.30 Uhr Blut gespendet werden. Für Dieter Forsthuber, den Direktor der Blutzentrale Linz, ist das Innviertel in Sachen Blutspenden sogar das "Rückgrat in Oberösterreich." Vor allem Erstspender werden dringend gesucht. "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, diese tolle und wichtige Aktion zu unterstützen. Wir hoffen, dass auch im Jänner wieder fleißig Blut gespendet wird", sagt Tim Entenfellner, Marketingleiter der SV Ried.

Video: Statements von Christian Dobler-Strehle, Tim Entenfellner und Dieter Forsthuber

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif