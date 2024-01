156 km/h: 39-jähriger Innviertler ist Führerschein erst einmal los

Gegen 14 Uhr raste der 39-Jährige aus dem Bezirk Braunau auf der Wildenauer Landesstraße L507 in Aspach an Polizeibeamten vorbei - und in die Lasermessung. Die zeigte mit 156 Kilometern pro Stunde eindeutig erhöhte Geschwindigkeit an.

Der Innviertler konnte von der Polizei angehalten werden. Seinen Führerschein ist er vorläufig los, er wurde angezeigt.

