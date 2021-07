15.000 Medien in Stadtbücherei

Die Palette reicht von Romanen über Krimis und Sachbücher zu verschiedensten Themen bis zu Reiseliteratur, Zeitschriften und Hörbüchern.

Leseausweis vorausgesetzt, kann man via braunau.webopac.at auch von zu Hause aus Bücher und andere Medien aussuchen, reservieren und am nächsten Öffnungstag abholen. Für die jungen Leser gibt es eine große Auswahl an Bilder- und Vorlesebüchern, Abenteuergeschichten und Sachbüchern.

Wie in den Vorjahren stellten die Salzburger Sparkasse und Laturo Personalservice auch heuer eine Bücherspende zur Verfügung: 40 neue Bücher für Kinder und Jugendliche – passend zu den Sommerferien.