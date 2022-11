150 Jahre Rieder Gymnasium auf 352 Seiten

Auf 352 Seiten geht es um die Geschichte der Schule ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Schulprojekte und Aktionen.

Im Vordergrund stehen vor allem auch die Schüler, Lehrer und Absolventen, so Direktor Andreas Hofinger, der sich bei der Präsentation am 29. November im Duo mit dem Kommunikationsexperten und ehemaligen Rieder Gym-Lehrer Wolfgang Marschall ins Zeug legt. Schüler steuern Texte und Musik bei. Die Festschrift kann am Präsentationsabend und anschließend via Sekretariat des Gymnasiums erworben werden.