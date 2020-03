150 Innviertler Direktvermarkter

Im Juni soll zudem ein Handbuch mit 150 Innviertler Direktvermarktern erscheinen. Er sehe im Gesamtprojekt Perspektiven für jede Gemeinde, so Gerhard Wipplinger, Bürgermeister von St. Georgen bei Obernberg und Inhaber von "geschmack im glas". Es gebe viele Möglichkeiten, Regionales einzubinden. "Als Landwirt schätze ich in diesem Netzwerk den Erfahrungsaustausch mit anderen Direktvermarktern. Gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen." In Workshops sollen Kinder für regionale Produkte begeistert werden.

