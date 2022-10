15 Jahre Seligsprechung Franz Jägerstätter – was ist geblieben?

... heute früh um zirka halb 6 Uhr hieß es sofort anziehen, das Auto wartet schon, und mit mehreren Todeskandidaten ging dann die Fahrt hierher nach Brandenburg, was mit uns geschehen wird, wussten wir nicht. Erst zu Mittag teilte man mir mit, dass das Urteil am 14. bestätigt wurde und heute [...] vollstreckt wird. Will euch nun kurz einige Worte des Abschiedes schreiben.