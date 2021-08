15-Jähriger landete mit Moped in Maisfeld - schwer verletzt

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Schärding fuhr um 19.30 Uhr mit seinem Moped auf dem Güterweg Feicht in Taufkirchen an der Pram in Richtung Taufkirchen. In der Ortschaft Schwendt kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Maisfeld zu Sturz. Dabei erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.