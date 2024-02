15 ganz besondere Spiele im Innviertel

Ein Fußballwunder nimmt seinen Lauf Die Rollen vor dem Duell um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga zwischen der SV Ried und Flavia Solva am 29. Juni 1991 waren klar verteilt. Die Steirer gingen als klarer Favorit ins Spiel. Davon ließen sich die Rieder vor tausenden Zuschauern nicht beeindrucken. Spielertrainer Klaus Roitinger und Thomas Gerstorfer trafen beim 3:0-Heimsieg. Der Aufstieg in die Zweite Liga war der Anfang des vielzitierten Rieder Fußballwunders mit zwei Cupsiegen und